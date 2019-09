O primeiro dérbi madrileno de João Félix acabou a zeros

A expectativa da estreia de João Félix em jogos com o Real Madrid acabou por se esfumar num dérbi sem grande história e onde quem mais brilhou foram os guarda-redes. O nulo mostra bem a pouca vontade das duas equipas em arriscar em demasia, num jogo pouco intenso e que em nada se pareceu ao primeiro encontro entre os dois rivais esta época, um particular nos Estados Unidos em que o português foi protagonista na vitória do Atlético por 7-3.

João Félix teve, ainda assim, uma das melhores oportunidades do jogo nos pés, num remate cruzado aos 8 minutos que saiu perto do poste da baliza do Real Madrid. O avançado ex-Benfica seria substituído aos 70 minutos.

Já o Real Madrid esteve perto do golo aos 75 minutos, num cabeceamento de Benzama ao qual Oblak respondeu com uma enorme defesa.

O nulo deixa o Real Madrid provisoriamente na frente da La Liga, com 15 pontos, mais um do que o Atlético Madrid e que o Granada, a grande surpresa da Liga.