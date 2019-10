Acidente trágico na Argentina leva a vida de futebolista de 23 anos

O argentino Ezequiel Esperón jogava no Atlante do México e tinha 23 anos e gozava a vida de um jovem futebolista numa festa com os seus amigos numa noite em Buenos Aires. Foi quando o impensável aconteceu: de acordo com o jornal Clarín, da Argentina, Ezequiel apoiou-se numa grade que estaria mal segura e caiu fatalmente do sexto andar de um prédio.

A mesma fonte garante que Ezequiel foi socorrido, por volta das três da manhã, mas acabou por falecer no hospital.

O médio passara pelo Internacional e pelo Grémio, clubes brasileiros, e fora revelado pelo All Boyts, tendo também passado pelo Vélez Sarsfield.