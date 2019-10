Zlatan já é eterno: "Alguns jogadores ganham troféus, outros ganham troféus e têm estátuas"

Não é que ele precise, mas Zlatan Ibrahimovic tem agora mais uma razão para aumentar o ego: uma estátua de 3,80m e oito toneladas. O internacional sueco esteve esta terça-feira na inauguração do novo monumento da cidade de Malmö, onde cresceu e onde jogou no clube local, antes de se transferir para o Ajax, em 2001/02.

"Alguns jogadores ganham troféus, outros ganham troféus e têm estátuas", gracejou o melhor marcador da história da seleção sueca, com 62 golos, na inauguração do monumento criado por Peter Linde, que o representa descalço e vestido apenas com uns calções.

"Depois de 20 anos de carreira, sinto que está tudo a acabar. Esta é a melhor coisa que pode acontecer a um jogador, especialmente na sua cidade natal", assegurou o avançado de 38 anos, que joga atualmente nos LA Galaxy.

"É uma honra ter algo assim. Onde quer que vá, represento a Suécia. A Suécia é a minha casa. Tudo o que faço, faço pela Suécia", garantiu.