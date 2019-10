Marcel Keizer voltou para os Emirados Árabes Unidos

No início de setembro, a vida do Sporting deu outra cambalhota e, no arranque da nova temporada, Frederico Varandas despediu Marcel Keizer, o primeiro de três treinador que já passaram pelo clube em 2019.

Um ano depois de dizerem olá um ao outro, o presidente do clube de Alvalade e o treinador holandês despediram-se, o primeiro continuou a trabalhar no que costuma e o segundo ficou desempregado, sem clube, desprovido de algo que fazer com os seus dias que, em troca, lhe desse um salário.

Pouco mais de um mês volvido, Marcel Keizer, o "reconhecido treinador holandês" que "conduziu o Sporting a sucesso europeu recente", já tem clube.

É o Al Jazira, que assim o descreveu e de onde saiu a meio da época passada para ir treinar o Sporting. "É um treinador top class e o seu entendimento dos campeonatos locais e regionais será uma grande vantagem para nós", escreveu o clube dos Emirados Árabes Unidos, ao anunciar o regresso de Keizer.

Já o holandês referiu que está "encantado" por regressar a Al Jazira e que vão "trabalhar no duro em todas as competições".