Vai Flamengo, que o Jesuleirão é teu

Correr com os jogadores à volta do campo. Palavrões berrados para o ar, em português aportuguesado. Querer que lhe chamem 'mister'. As cândidas conferências de imprensa. A por cá usual, mas lá incomum altivez. A linguagem gestual frenética junto ao banco.

Ele a dar na cabeça de jogadores feitos na Europa, com estatuto de retornado, logo, talvez incontestáveis. Comentadores televisivos a martelá-lo com previsões maldizentes, porque estrangeiro a treinar no Brasil é coisa rara, muito menos um que verbalize a confiança em si próprio de tal forma que se confunde com outras traços de personalidade.

Os quatro meses e alguns dias de Jorge Jesus no Flamengo têm sido uma miscelânea deste género, coisas caricatas a misturarem-se com polémicas, lamirés à JJ como, no fundo, os conhecemos, que vão passando porque, ao mesmo tempo, ele faz o que o futebol exige.

Marca muitos golos (44), põe uma equipa fluída e intensa em campo, os jogadores rendem mais do que mostravam antes dele chegar, bate recordes de pontos, o Flamengo lidera o Brasileirão que não conquista há 10 anos e ganha jogos.

São já 12 dos últimos 15, o deste domingo no estádio do Atlético Paranaense, onde os rubronegros do Rio de Janeiro não venciam há 45 anos e sorriram com um 1-0, surgido que nem uma analogia para o futebol que Jesus deu a este Flamengo.

A equipa pressionou alto, com os jogadores unidos em bloco, apertou a saída de bola e a vontade do adversário em sair curto fê-lo recorrer ao guarda-redes e cair no engodo - viu-se cercado, arriscou um passe, falhou e o Flamengo marcou.

Viriam remates, oportunidades para os dois lados, paradas de Diego Alves e alguma sofreguidão na segunda parte, sustidos pelo Flamengo para inventar o 2-0 perto do fim (com dois toques de calcanhar numa jogada) e aguentar os oito pontos que tem a mais no topo do Brasileirão.

Restam 13 jornadas no campeonato que, prosseguindo assim, acabará por ser um primeiro Jesuleirão para o Flamengo.