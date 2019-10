Entraram em campo e não mexeram durante quatro minutos: a greve de quem não recebe há meses

VICTOR CRUZ

Se não há dinheiro, não há jogo. Ou quase. Os jogadores do Veracruz, equipa mexicana, decidiram protestar contra os vários meses de salários em atraso, no jogo com o Tigres, da 14ª jornada do Torneio Apertura da Liga Mexicana.

A equipa mexicana entrou, de facto, em campo, mas ficou imóvel nos primeiros quatro minutos do jogo, dando hipótese ao Tigres de marcar dois golos seguidos.

Depois, os jogadores começaram a jogar normalmente, mas a desvantagem já não permitiu a reviravolta: o Tigres venceu, por 3-1, e o Veracruz somou a 40ª derrota consecutiba.

Inicialmente, os jogadores mexicanos tinham mesmo falado em faltar ao jogo, com o apoio da associação de jogadores local, mas o presidente da Liga, Enrique Bonilla, disse que, se tal acontecesse, o clube seria imediatamente despromovido.

A Federação mexicana, liderada por Yon de Luisa, já interveio no caso, anunciando que irá criar um fundo financeiro para ajudar os jogadores e o Veracruz, que soma diversas dívidas.