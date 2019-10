Nem Fla nem Flu: Jesus

Num jogo que tem toda uma rivalidade histórica por trás, nem se pode dizer que tenha sido um embate particularmente renhido - assim vai a influência de Jorge Jesus no Brasileirão.

Logo aos quatro minutos, Bruno Henrique marcou o primeiro golo para o Flamengo e a equipa do treinador português foi, ao longo de todo o encontro, sempre muito superior ao adversário, que pouco incomodou o guardião Diego Alves.

As oportunidades sucederam-se, mas só aos 66 minutos chegou o 2-0, por intermédio de Gerson, com o jogo a ficar fechado.

Com esta vitória, a quinta consecutiva, o Flamengo continua líder isolado do Brasileirão, agora com 64 pontos, e pode até distanciar-se do Palmeiras, caso o 2º classificado não consiga vencer, também esta noite, no terreno do Atlético Paranaense, nesta 27ª jornada da prova.

O Flamengo volta já a jogar na madrugada de quinta-feira (1h30, horário de Portugal continental), mas desta vez para a Libertadores. Depois de um empate na 1ª mão das meias-finais (1-1), o Flamengo volta a defrontar o Grémio, para decidir quem avança para final da prova.