O Bahia vai jogar com a camisola manchada pelo petróleo que invadiu as praias nordestinas: “O problema é seu, o problema é nosso”

Eram outros tempos e outras lutas, é certo, mas paira no ar um cheirinho à época da ‘Democracia Corinthiana’ do homem do punho cerrado, ‘Doutor’ Sócrates - o futebol como ferramenta para alarme ou cambalhota social. O Bahia é um clube comprometido com a sociedade: depois da tremenda lição sobre racismo estrutural de Roger Machado (AQUI), o treinador da equipa de Salvador, agora uma questão ambiental: o petróleo cru que deu à costa nas praias nordestinas, em setembro.

Esta noite, no Pituaçu, contra o Ceará, a camisola envergada pelos futebolistas do ‘Esquadrão’ estará manchada por óleo. “Por medidas de redução do impacto ambiental e pela punição aos responsáveis, nosso uniforme estará manchado de óleo no jogo de amanhã - como as praias do Nordeste”, pode ler-se na publicação acima no Instagram. No manifesto, o Bahia começa com “o problema é seu, o problema é nosso”.

De acordo com a TV Globo, conta o “Globo Esporte”, o clube brasileiro vai leiloar aqueles equipamentos manchados pelo óleo para financiar os grupos que estão a limpar as praias daquela região do país.

Paraíba foi a primeira cidade afetada pelas manchas de óleo, que se alastraram a 171 municípios dos nove estados nordestinos. Os animais já estão a ser afetados por esta onda negra. Mais de 150 praias foram atingidas. O Governo local decretou estado de emergência. A culpa continua solteira.

O manifesto do Bahia:

O problema é seu. O problema é nosso.

Quem derramou esse óleo? Quem será punido por tamanha irresponsabilidade? Será que esse assunto vai ficar esquecido?

O Bahia é você, somos nós, cada ser humano.

É a forma como representamos o amor, o apego, o chamego, o sagrado, a justiça. O Bahia é a união de um povo que vibra na mesma direção, que respira o mesmo ar e que depende da mesma natureza para existir, para sobreviver.

Jogaremos nesta segunda-feira (21), contra o Ceará, em Pituaçu, com a camisa do Esquadrão manchada de óleo.

Um convite à reflexão: o que faz um ser humano atacar e destruir espaços sagrados? O lucro a qualquer custo pode ser capaz de destruir a ética e as leis que regem e viabilizam a humanidade?

A barbárie deve ser tratada como tal, não como algo natural.