City: 3-0, 22 pontos, segundo lugar assegurado na segunda parte

O Manchester City segurou hoje o segundo lugar da Liga inglesa de futebol, colocando-se provisoriamente a três pontos do líder Liverpool, ao bater em casa o Aston Villa por 3-0, na oitava jornada.

Raheem Sterling, aos 46 minutos, o belga Kevin De Bruyne, aos 65, e o alemão Ilkay Gundogan, aos 70, apontaram os tentos do conjunto comandado pelo catalão Pep Guardiola, que acabou reduzido a 10, por expulsão do brasileiro Fernandinho, aos 87.

Na classificação, o City passou a somar 22 pontos, mantendo-se dois acima do Leicester, que na sexta-feira tinha saltado, à condição, para o segundo posto, ao golear fora o Southampton por 9-0, com ‘hat-tricks’ do espanhol Ayoze Pérez e de Jamie Vardy.

O campeão europeu Liverpool, que na última ronda perdeu os primeiros pontos (1-1 no reduto do Manchester United), joga no domingo, em Anfield Road, face ao Tottenham, numa reedição da última final da Liga dos Campeões (2-0 para os ‘reds’).