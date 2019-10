1-0 para o Mengão, os mesmos 10 pontos de avanço no Brasileirão

O Flamengo somou este domingo a sexta vitória consecutiva no campeonato brasileiro de futebol, no Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), frente ao CSA - Centro Sportivo Alagoano, por 1-0, em jogo da 28.ª jornada.

O golo que deu o triunfo à equipa de Jorge Jesus foi marcado pelo uruguaio De Arrascaeta, logo aos 9 minutos.

O "Mengão" consolida assim a liderança do campeonato, com 67 pontos, mais 10 que o Palmeiras, segundo classificado, que também este domingo venceu no terreno do Avaí por 2-1.

Na próxima jornada, o Flamengo desloca-se ao terreno do Góias. O encontro está marcado para as 00h00 (hora de Lisboa), na noite de quinta para sexta-feira.