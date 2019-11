Como Gonçalo Paciência e André Silva ajudaram a destruir o bicho-papão Bayern Munique

Os gigantes também caem e desta vez até foram dois portugueses a ajudar à festa. Num dos resultados mais inesperados da temporada, o Eintracht Frankfurt destruiu o Bayern Munique por 5-1, em casa, resultado que deixa os campeões em título mais longe da frente da Bundesliga.

Com Gonçalo Paciência a titular ao lado do ex-Sporting Bas Dost, o Eintracht obrigou o Bayern desde logo a entrar com o pé esquerdo: aos 9 minutos, num lance na esquerda, Jerome Boateng derrubou Paciência à entrada da área e recebeu ordem de expulsão.

Filip Kostic abriu o marcador para a equipa de Frankfurt com um golo aos 25', com Djibril Sow a aumentar a vantagem aos 33'. O inevitável Robert Lewandowski reduziu antes do intervalo, mas na 2.ª parte o Eintracht cavalgou para um resultado gordo frente ao bicho-papão bávaro, com golos de Abraham (49'), Hinteregger (61') e Gonçalo Paciência (85'), este último golo totalmente português, já que teve assistência de André Silva, que entrou aos 80'.