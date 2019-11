André Gomes parte perna em lance arrepiante com Son

O português André Gomes sofreu este domingo uma grave lesão durante o Everton - Tottenham, para a Premier League, num lance com o coreano Son. O avançado dos Spurs entrou por trás sobre o médio do Everton e na queda, em que ainda chocou com Aurier, André Gomes partiu a perna direita, antevendo-se uma paragem muito prolongada para o ex-Barcelona, que estava a fazer uma época muito positiva na equipa de Liverpool.

Tudo aconteceu aos 79 minutos de jogo e a gravidade da lesão levou o coreano às lágrimas, ele que foi expulso após o lance. Imediatamente colegas de equipa e adversários juntaram-se em torno de André Gomes, num momento de grande preocupação em Goodson Park.