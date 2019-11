Em 24 horas, o Liverpool terá um jogo em Inglaterra e outro no Qatar. Solução: fazer duas equipas

Após o jogo com 10 golos contra o Arsenal, decidido nos penáltis que deixaram o Liverpool a sorrir, Jürgen Klopp abordou o calendário à vista e o iminente imbróglio: para 11 e 21 de dezembro, estavam agendados os quartos-de-final da Taça da Liga inglesa e o Mundial de clubes. Impossível é estar em dois sítios ao mesmo tempo e, portanto, o treinador alemão avisou que o clube "não seria vítima deste problema" e que "se não fosse encontrada uma solução, não jogariam".

Esta terça-feira, a Premier League anunciou que o Aston Villa-Liverpool foi agendado para 17 de dezembro, um dia antes de o vencedor da última Liga dos Campeões entrar em competição no Mundial de clubes, no Qatar. Confirmado ficou o problema anunciado por Klopp.

Mas, ao contrário do treinador, o clube encontrou a solução a que não se chegou atrás do calendário - dividir o clube em duas equipas sénior para jogar ambas as partidas. "Vamos utilizar dois plantéis em simultâneo, um participará no Mundial de clubes da FIFA, o outro na Carabao Cup", revelou, em comunicado, no qual acrescentou que "o cenário não é o ideal, mas teve em conta os melhores interesses das competições, dos nossos adversários e do nosso clube".

O Liverpool estará, quase, em dois sítios ao mesmo tempo, jogando duas competições diferentes, em dois continentes distintos, com dois conjuntos de jogadores.

Seria de esperar que os habituais titulares e jogadores da equipa principal fossem todos convocados para o Mundial de clubes, prova que o Liverpool nunca conquistou (nem a Taça Intercontinental, competição predecessora). A decisão será de Jürgen Klopp, que a semana passada parecia ter sentenciado o que acabou por não ser a escolha do Liverpool: "Se a Carabao Cub [Taça da Liga] não arranjar um sítio apropriado para nós, que não seja às 3h do dia de Natal, então não jogaremos".