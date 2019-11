O muro de Berlim caiu há 30 anos e o Hertha ergueu outro, no relvado, para o lembrar

Enquanto os jogadores do Hertha de Berlim e do RB Leipzig aqueciam, este sábado, um longo muro cinzento dividia o relvado do Estádio Olímpico da capital.

Partia-o, simbolicamente, em duas metades, separando as equipas e assinalando a divisória de betão que, há 30 anos, deixou de estar entre uma Alemanha de ocidente e outra leste.

O muro caiu a 8 de novembro de 1989, efeméride de três décadas que se assinalou na sexta-feira - e se, por acaso, não leu nem viu, o Expresso lembrou-o com esta reportagem multimédia - e o Hertha de Berlim quis recordar, pelos vistos, com impacto. E escolheu o relvado para o fazer.

Dezenas de voluntários ajudaram a montar um muro cinzento no campo, dividindo-o, mas com uma inscrição contrariamente simbólica ao que, em tempos, o muro parecia perpetuar: "Juntos contra os muros em Berlim", leu-se, em estilo graffiti.

Ao entrarem no relvado, os jogadores e os árbitros furaram por entre uma brecha do muro, que foi derrubado assim que se começaram a trocar cumprimentos e apertos de mão.