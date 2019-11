Liverpool - City: o jogo mais interessante do Mundo

A história do futebol, do interesse que ele emana e que nos faz ficar pregados em frente a uma televisão ou num estádio, é feita de rivalidades, de confrontos entre determinados jogadores, de gente que se odeia e que vive para ganhar a certo adversário. Mas estamos aqui para falar de outra coisa e não vamos estar com rodeios. O isco foi lançado pelo Expresso, à espera, ou não, da devida validação: será o Liverpool-Manchester City por estes dias não a grande rivalidade, não o grande confronto, mas sim o jogo de futebol mais interessante do Mundo?

“Há dois ou três anos era impossível dizer isso, porque o Cristiano ainda estava em Madrid e por isso o Real Madrid-Barcelona era o jogo que tinha sempre os dois melhores jogadores em confronto, ele e Messi”, diz-nos Blessing Lumueno, que diz que sim ao nosso isco. Porque agora o interesse subiu a norte e está focado em dois treinadores que colocam talvez como nenhum outro a sua impressão digital nas equipas. “Coletivamente, o Liverpool e o Man. City são as duas melhores equipas do Mundo. O interesse passou para os treinadores porque são duas equipas que, apesar de terem individualidades muito fortes, não são individualidades que marcam uma era. O confronto está muito ligado à forma de jogar de cada uma das equipas, uma forma até antagónica e também ao método de liderança de Jurgen Klopp e Pep Guardiola”, diz-nos ainda o treinador.