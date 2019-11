Aconteceu na Ucrânia: Taison foi insultado por racistas, reagiu e foi expulso

Mais um momento estúpido no futebol internacional: Taison, jogador brasileiro do Shakhtar Donetsk, equipa treinada pelo português Luís Castro, foi expulso pelo árbitro ao minuto 82 por ter reagido aos insultos racistas dos adeptos do Dinamo de Kiev, no encontro que se realizou no domingo.

Depois de se aperceber das agressões verbais e dos apupos variados dos adeptos da equipa contrária, o futebolista pontapeou a bola e dirigiu-lhes gestos obscenos.

Após a decisão do árbitro, o jogador saiu de campo em lágrimas.

O Shakhtar batreu o Dinamo por 1-0 e lidera o campeonato ucraniano com 12 pontos de avanço sobre o Zorya-