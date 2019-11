Jesus pode ser campeão do Brasil já no domingo? Pode, e estas são as contas do título

Com 10 pontos de vantagem para o Palmeiras a seis jornadas do fim do Brasileirão, depois da reviravolta frente ao Bahia e da escorregadela da equipa de São Paulo com o Corinthians, o Flamengo pode sagrar-se campeão já no próximo domingo.

Para tal, a equipa de Jorge Jesus, que assistiu do camarote à vitória por 3-1 frente ao Bahia, precisa de vencer os próximos dois jogos: frente ao Vasco da Gama na quarta-feira e frente ao Grémio no domingo. Mas precisa também de ajuda do outro lado, já que para festejar já no domingo o Flamengo tem também de esperar que o Palmeiras empate ou perca com o Bahia, no domingo.

Caso o Flamengo vença o Vasco da Gama e o Grémio e o Palmeiras não perca pontos com o Bahia, a oportunidade seguinte para Jorge Jesus será na receção ao Ceará, a 27 de novembro, já depois da final da Taça Libertadores, marcada para dia 23, no Chile. O adversário é o River Plate.