Caso Conguito: Bernardo foi castigado, multado e terá de frequentar sessões educativas

O português Bernardo Silva foi castigado com um jogo de suspensão pela FA (Federação inglesa), terá de frequentar sessões educativas sobre racismo e multado em 58 mil euros no âmbito do processo disciplinar que lhe foi instaurado depois de um tweet em que comparou Mendy, um colega do Manchester City, ao boneco Conguito.

A FA disse que Bernardo admitiu ter quebrado a regra E3 e levou em conta várias atenuantes para a deliberação final: o facto de desconhecer as conotações "históricas da personagem Conguito"; o facto de ter eliminado rapidamente o tweet, de tanto Bernardo como o City se terem comprometido a avaliar no futuro as suas responsabilidades nas redes sociais, a total cooperação durante este processo e o seu comportamento exempla

Bernardo Silva irá, assim, falhar o jogo com o Chelsea, que será disputado após a paragem para as seleções.

Recorde-se que, à Tribuna Expresso, Bernardo Silva havia definido o caso Conguito como “um não-assunto”.