Mulher de Caniggia acusa-o de abuso sexual

O antigo internacional argentino Claudio Caniggia, conhecido entre nós pela passagem pelo Benfica na temporada 1994/1995, acaba de ser formalmente acusado pela mulher de abuso sexual.

A imprensa argentina refere que, depois de em agosto ter feito declarações surpreendentes numa entrevista, Mariana Nannis apresentou uma denúncia à justiça argentina. O próprio advogado confirmou a ação judicial em declarações a um programa de televisão. "Os factos denunciados por Mariana são aberrantes. Durante os anos em que esteve num relacionamento com Claudio Caniggia, sofreu atos de grande violência que a afetaram psicologicamente e não pode tirá-los da cabeça porque são terríveis", disse Alejandro Cipolla.

Além do abuso sexual, a ainda mulher de Caniggia – após 30 anos juntos, ainda não se separaram oficialmente – acusa o antigo jogador de a ter agredido e de lhe ter provocado um aborto.

Para além de ter passado pelo Benfica, Claudio Caniggia notabilizou-se na Argentina ao serviço de River Plate e Boca Juniors, e em Itália, onde representou Verona, Atalanta e Roma. Caniggia passou também pela Escócia, onde atuou com as camisolas do Dundee FC e do Glasgow Rangers.