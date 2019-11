Até o Rei se rendeu a Jesus: "Acho que não houve técnico estrangeiro no Brasil que se comparasse a ele"

Há datas redondas e este 19 de outubro de 2019 arredonda-se, moldado pelos brasileiros, porque, rebobinando 50 anos até este dia, Pelé estava a bater um penálti caricato contra o Vasco da Gama: a bola parou na marca, ele olhou para trás e tinha o resto da equipa do Santos já atrás de linha do meio-campo, com a maior confiança do mundo de que ele, tão só com 29 anos, ia rematar a bola e torná-la no milésimo golo da carreira.

Para colocar as coisas um pouco mais em perspetiva, ainda faltavam meses até Edson Arantes do Nascimento conquistar o terceiro Mundial com o Brasil, em 1970, no México.

Ora, ele bateu a bola, o público marimbou-se para as bancadas, invadiu o relvado, elevou-o em ombros e o jogo pareceu ter acabado ali, no velho Maracanã, muito antes de ser rejuvenescido com obras e ficar como se apronta quando o Flamengo, por estes dias, lá joga e o faz encher de adeptos.

Eles salivam por um título de campeão que não têm há 10 anos, mas que veem à distância de dois pontos que podem chegar já no próximo fim de semana. Podem ter novo reinado no Brasileirão e perguntaram o que o Rei do futebol coroado pelos brasileiros opina sobre o iminente sucesso do português que treina o Flamengo. "Já tiveram [sic] alguns técnicos no Brasil, mas nessas condições acho que não teve nenhum técnico no Brasil que se comparasse a esse", disse Pelé, em entrevista à "Folha de São Paulo".

Quem reproduziu 1.282 golos nos pés e na cabeça - o jornal, porém, contabiliza os que Pelé marcou em tudo o que foram jogos amigáveis ou, por exemplo, em partidas pela seleção do Exército do Brasil - também elogiou Jorge Sampaoli, outro estrangeiro a treinar no Brasil. "O Santos está em terceiro lugar, pode até não ganhar, mas está com uma equipa. Ele montou uma equipa que todo o mundo achava que não ia dar certo, só com jogadores estrangeiros. E eu acho que deu certo", explicou, depois de se referir a Jorge Jesus.

Resumindo, nas palavras que ilustram a memória de Pelé, nunca houve treinador estrangeiro capaz de chegar ao Brasileirão e ter tamanho impacto.