Tottenham despede Mauricio Pochettino

O Tottenham anunciou esta terça-feira a saída de Mauricio Pochettino, treinador do clube desde 2014. Os maus resultados deste início de época (os londrinos seguem apenas no 14.º posto na Premier League) bem como o mau final de campeonato na época passada foram decisivos para a destituição do técnico de 47 anos.

"Estávamos muito relutantes em fazer esta mudança e não é uma decisão que a direção tome de forma leve ou por impulso. Os maus resultados domésticos no final da última temporada e no início desta foram desapontantes", sublinhou Daniel Levy, líder do Tottenham, frisando que Pochettino e a sua equipa técnica serão sempre "parte da história" do clube.

"Tenho a maior admiração pela maneira como ele lidou com os tempos difíceis que passámos longe de nossa casa enquanto construíamos o novo estádio e a positividade que nos trouxe. Agradeço-lhe por tudo o que contribuiu, será sempre bem-vindo cá", lê-se ainda no comunicado que o clube publicou no seu site oficial.

Mauricio Pochettino deixa o Tottenham poucos meses após levar a equipa à final da Liga dos Campeões, onde perdeu com o Liverpool. Em 2016/16 conseguiu o melhor resultado na Premier League, um 2.º lugar.