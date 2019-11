Três portugueses, um italiano e um venezuelano: é esta a equipa técnica de Mourinho no Tottenham

A equipa técnica do treinador português José Mourinho no Tottenham vai contar com cinco elementos, incluindo os portugueses João Sacramento, Nuno Santos e Ricardo Formosinho, anunciou hoje o clube inglês de futebol.

Em comunicado, os 'spurs' dão conta da contratação do adjunto João Sacramento e do treinador de guarda-redes Nuno Santos, que desempenhavam estas funções nos franceses do Lille, e de Ricardo Formosinho, como analista tático, assim como do preparador físico venezuelano Carlos Lalin e do analista técnico italiano Giovanni Cerra.

João Sacramento, de 30 anos, iniciou a carreira de treinador como adjunto na formação do Cardiff, passando ainda pelo Trefonen, do qual rumou para o Mónaco, como observador.

Já Nuno Santos, de 46, treinou os guarda-redes de Farense e das seleções de formação do Canadá, depois de ter defendido as balizas de Vitória de Setúbal, Caldas, Operário Lagoa, Leeds United, Benfica, Badajoz, Santa Clara, Beira-Mar, Rochester Rhinos, Toronto FC, Gondomar, Arouca e Ethnikos Assias.

Tal como Sacramento e Santos, Ricardo Formosinho, de 63 anos, é natural de Setúbal e acompanha o também setubalense Mourinho, com quem já esteve no Manchester United e no Real Madrid.

Como treinador principal, Formosinho orientou Olhanense, Louletano, Amora, Camacha, União de Montemor, Imortal, Penafiel, Sporting de Espinho, Seixal, Farense, Santa Clara, Vitória de Setúbal B, Desportivo de Chaves, Al Khaleej, Long Na, Becamex Binh Doung e Recreativo da Caála.

Também Carlos Lalin volta a reintegrar a equipa técnica do português, depois Real Madrid, Chelsea e Manchester United, à semelhança de Giovanni Cerra, que esteve nos dois emblemas ingleses com o treinador luso.

Mourinho, de 56 anos, foi hoje anunciado como sucessor do argentino Maurício Pochettino no comando do Tottenham, atual 14.º classificado da Liga inglesa de futebol.

O Tottenham, finalista vencido da última edição da Liga dos Campeões, ocupa, após 12 jornadas, o 14.º lugar da Premier League, com 14 pontos, menos 20 do que o líder Liverpool, campeão europeu. Mourinho vai estrear-se no sábado, na visita ao rival West Ham, 16.º colocado, com 13.

Na ‘Champions’, disputados quatro jogos, os ‘spurs’ ocupam o segundo lugar, com sete pontos, a cinco do líder Bayern Munique.