José Mourinho: “Sou do clube que treino. Visto o pijama do clube e durmo com ele”

Pochettino

“Tenho de falar do Mauricio [Pochettino]. Tenho de lhe dar os parabéns pelo trabalho que fez. O Tottenham vai ser sempre a sua casa, este centro de treinos será sempre o seu centro de treinos. Ele pode vir cá quando quiser, quando sentir falta dos jogadores ou das pessoas com quem trabalhou, a porta está sempre aberta para ele. Pela minha experiência, amanhã é outro dia e ele vai encontrar a felicidade de novo, vai encontrar um grande clube de novo. Terá um grande futuro. Queria dizer isto porque é o que toda a gente no clube sente. Será sempre bem-vindo”

Um homem feliz

“Agora não me estou a rir porque daqui a dois dias tenho um jogo, mas cá dentro estou muito, muito feliz. É um grande clube de futebol, com uma grande estrutura, com muita organização, em que estou mais focado no meu trabalho, em treinar, nos meus jogadores e nada naquilo que me rodeia. De zero a 10? Se falarmos de felicidade, 10. Não podia estar mais feliz. O potencial do clube é enorme, o potencial dos jogadores é muito bom e essa é uma das razões pelas quais aceitei, pela visão do Sr. Levy para o clube e pela qualidade dos jogadores. O clube é grande e sei que tenho um grande trabalho nas minhas mãos”

Mourinho mudou?

“Acho que sim. Quero pensar que estes 11 meses não foram um desperdício. Foram meses pensar, repensar, preparar, antecipar coisas. Nunca perdes o teu ADN, a tua identidade, és o que és, para bem e para o mau, mas tive tempo para pensar em muitas coisas. Percebi que durante a minha carreira cometi erros e não vou cometer os mesmo erros. Vou cometer novos erros. Estou mais forte. Do ponto de vista emocional, estou relaxado, motivados e preparado. Acho que os jogadores sentiram isso nestes dois dias. Estou aqui para os apoiar, isto não é sobre mim. Estou num período da minha vida em que já não é sobre mim: é sobre o clube, os fãs, os jogadores. Estou aqui para tentar ajudar toda a gente”

Ainda há sentimentos pelo Chelsea?

“Não sou o Mr. Chelsea. Os adeptos têm de olhar para mim também como Mr. Inter, Mr. Real Madrid, Mr. Porto. Sou do clube que treino. Como costumo dizer, em jeito de piada: chego a um clube, visto o pijama do clube e durmo com ele. Fiz aquilo a que chamo o Grand Slam: Itália, Inglaterra e Espanha. A Premier League é o meu habitat natural, é onde eu gosto mais de estar. Para mim é o melhor campeonato e é onde sou feliz. O futebol moderno é assim, não me admirava nada se o Mauricio Pochettino em breve estivesse a treinar outro clube inglês. Vou jogar contra o Chelsea e contra o Manchester United e só um clube vai estar na minha cabeça. Ganhei a Liga dos Campeões pelo FC Porto e três meses depois estava a jogar contra eles. É o que é. Não sou Chelsea, Man. United, Real Madrid, Inter, sou todos eles”

My way

“Sou humilde o suficiente para analisar a minha carreira, não apenas o último ano. Fui humilde o suficiente para analisar os problemas, as soluções. E o princípio foi não colocar as culpas em ninguém. Quando estava parado, nos primeiros meses da pré-temporada senti-me um pouco perdido. Mas depois disso foi um processo de aprendizagem. Aprendi como ser comentador [risos]. Sempre fui humilde. O problema é que vocês não perceberam isso [risos]. Sempre fui humilde, mas à minha maneira”

Recuperar o mojo

"Tenho de ir ao Google tentar perceber o que é mojo [risos] Mas acho que consigo perceber o que queres perguntar. Quando não consigo ganhar, não consigo estar feliz e não posso mudar isso no meu ADN. Se estás feliz quando estás a perder jogos.. pfff, é difícil seres um vencedor na tua carreira. Uma coisa que eu tenho de aprender, não só eu como as pessoas com quem trabalho, é que às vezes tens de trabalhar com pessoas de quem não gostas. Também que as pessoas que trabalham comigo e para mim têm de partilhar os meus princípios. E que há princípios dos quais não vou abdicar: um desses princípios é que eu não gosto de perder"

Estilo de jogo

“Muito similar ao de antes. É claro que vou tentar juntar alguns detalhes e às vezes os detalhes fazem a diferença. Progressivamente podemos chegar a uma impressão digital. O estilo de jogo também se deve adaptar à cultura do clube e aos jogadores que temos”

Título para quando?

“Não podemos ganhar a Premier League esta temporada. Na próxima, não vou dizer que vamos ganhar, mas podemos ganhar”