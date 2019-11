Taison ouviu insultos racistas, foi suspenso e ganhou "quem promove este comportamento vergonhoso"

Sejamos crus, olhemos para a situação factualmente.

Taison é o capitão do Shakhtar Donetsk que, aos 82 minutos do jogo contra o Dínamo de Kiev, viu um cartão vermelho direto por esticar o dedo do meio da mão direita, com um ofensivo pirete em direção à bancada, à parte do estádio em Metallist onde estavam os adeptos do Dínamo de Kiev. Fê-lo já depois de ter pontapeado uma bola para lá, furioso.

O árbitro tirou de campo os jogadores das duas equipas e, quando regressaram, cinco minutos depois, expulsou-o.

Doze dias passam e a Federação Ucraniana de Futebol aplicou-lhe, na quinta-feira, o castigo de um jogo, consequência normal para um jogador que veja um cartão vermelho direto - e aqui começou, acabou e espantou a crueza do comité disciplinar da entidade e dos dirigentes que lá mandam.

O internacional brasileiro, de 31 anos, fez o que se viu porque ouvia sons de macaco a ser gritados, pelos tais adeptos, cada vez que tocava na bola, pela cor de pele que tem. Sofreu e foi visado por racismo, saiu do campo em lágrimas e foi expulso por reagir a insultos racistas contra os quais a UEFA, associação que integra a Ucrânia, luta com campanhas, vídeos e jogadores a segurarem mensagens #nãoaoracismo em partidas das competições europeias.

Quem foi racista e atirou insultos racistas contra Taison ganhou. A desumanidade fez o brasileiro reagir, o árbitro expulsou-o daquilo que é pago para fazer e a federação ucraniana suspendeu-o por um jogo por ter visto um cartão vermelho.

Por outras palavras, "castigar uma vítima de racismo é incompreensível e joga a favor de quem promove este comportamento vergonhoso", reagiu a FIFpro, sindicato internacional de jogador, que já pedira o anulamento do cartão vermelho.

Ao Dínamo de Kiev, a Federação Ucraniana de Futebol aplicou o castigo de um jogo à porta fechada e uma multa de 500 mil hrvynas, o equivalente a quase 18.700 euros.

Aquando do episódio, Taison recorreu às redes sociais para se pronunciar. Escreveu a seguinte mensagem:

"Amo minha raça, luto pela cor, o que quer que eu faça é por nós, por amor... "Jamais irei me calar diante de um ato tão desumano e desprezível! Minhas lágrimas foram de indignação, de repúdio e de impotência, impotência por não poder fazer nada naquele momento! Mas somos ensinados desde muito cedo a sermos fortes e a lutar! Lutar pelos nossos direitos e por igualdade!

O meu papel é lutar, bater no peito, erguer a cabeça e seguir lutando sempre! Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, precisamos ser antirracistas! O futebol precisa de mais respeito, o mundo precisa de mais respeito! Obrigada a todos pelas mensagens de apoio! Seguimos a luta ... Net rasizmu".