Três portugueses nomeados para a equipa do ano da UEFA

Os futebolistas portugueses Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Bruno Fernandes estão entre os 50 nomeados para a equipa do ano da UEFA de 2019, cuja votação arrancou hoje na Internet.

Bruno Fernandes, 'capitão' do Sporting e médio mais goleador da Europa em 2018/19, com 32 golos, é o único representante da I Liga, enquanto Cristiano Ronaldo concorre à 14.ª presença na equipa do ano, agora ao serviço da octocampeã italiana Juventus, detendo já o recorde nesta distinção.

Bernardo Silva, campeão inglês pelo Manchester City, é o outro português nomeado, numa lista que inclui ainda três antigos jogadores do Benfica, os guarda-redes Ederson (Manchester City) e Oblak (Atlético de Madrid) e o extremo Di María (Paris Saint-Germain).