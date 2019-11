João Félix eleito Golden Boy 2019

João Félix é o novo Golden Boy, depois de ficar à frente de Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, e de Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, na votação final do prémio entrgue pela "Tuttosport".

Recorde-se que, em 2018, o vencedor do prémio foi o jovem holandês Matthijs De Ligt, enquanto em 2017 o escolhido foi o francês Kylian Mbappé. Em 2016, o Golden Boy foi outro jovem português: Renato Sanches, então no Bayern Munique, agora no Lille.

João Félix e Renato Sanches são os únicos dois portugueses a serem selecionados para o prémio, que também já foi entregue a Lionel Messi, em 2005.

O jogador do Atlético de Madrid era o único português na lista de 20 finalistas. Na lista mais alargada, de100 finalistas, havia outros jovens lusos: Florentino Luís, Gedson Fernandes, José Gomes, Jota (todos do Benfica), Diogo Queirós (FC Porto), Diogo Dalot (Manchester United), Rafael Leão (Lille), Domingos Quina (Watford) e Mésaque Djú (West Ham).