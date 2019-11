Confrontos entre adeptos ingleses e belgas no Porto (com vídeo)

Pelo segundo dia consecutivo, adeptos ingleses e belgas envolveram-se em confrontos nas ruas do Porto. Os desacatos ocorrem antes das equipas do Standard Liège e do Wolverhampton defrontarem o Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, para a Liga Europa.



De acordo com o "Jornal de Notícias", a PSP foi obrigada a disparar balas de borracha. O jornal acrescenta que, nessa altura, um adepto belga sofreu ferimentos ligeiros e teve de receber assistência hospitalar.



Esta quarta-feira, os confrontos começaram na zona da Ribeira, mas ocorreram também noutras zonas da cidade e levaram à destruição de uma esplanada na Praça Filipa de Lencastre.