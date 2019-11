Adiós Unai: Arsenal despede Emery

Sete jogos seguidos sem vencer foram demais para a direção do Arsenal, que anunciou esta sexta-feira a saída do técnico Unai Emery, 18 meses depois da chegada do técnico espanhol a Londres.

A derrota com o Eintracht Frankfurt em casa na quinta-feira para a Liga Europa parece ter sido a gota de água para o espanhol, que já vinha a ser contestado pelos fracos resultados na Premier League, onde o Arsenal segue num desapontante 8.º lugar.

De acordo com o comunicado lançado no site oficial do clube, a decisão foi tomada não só pelos resultados mas também pelos "desempenhos da equipa abaixo do nível pedido".

O sueco Freddie Ljungberg, antigo jogador da equipa, será o treinador interino da equipa até à chegada de um novo técnico. O português Nuno Espírito Santo, atual treinador do Wolverhampton, surge como um dos favoritos para o lugar deixado vago por Emery.