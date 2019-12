Em direto. Haverá dois portugueses no top-10 da Bola de Ouro

18h55: O homem que mais Bolas de Ouro tem guardadas lá em casa já apareceu em Paris, acompanhado pela mulher e dois dos três filhos. Mas o outro homem que tem tantas distinções como ele continua sem aparecer...

18h30: Falta uma hora para começar a cerimónia de entrega dos prémios da Bola de Ouro e pouco mais de duas até sabermos que será distinguido com a honra da noite.

Pareceu uma excelente altura para vos sugerir a leitura da newsletter da Tribuna, escrita hoje pela nossa Lídia Paralta Gomes. E desejar para que não fiquem com uma certa canção na cabeça, que lhe serviu de inspiração.

18h13: Bom, à falta de mais novidades, eis a classificação divulgada até agora. Faltam conhecer as posições de 10 jogadores.

11.º: Frenkie de Jong (Barcelona, Holanda)

12.º: Raheem Sterling (Manchester City, Inglaterra)

13.º: Eden Hazard (Real Madrid, Bélgica)

14.º: Kevin de Bruyne (Manchester City, Bélgica)

15.º: Matthijs de Ligt (Juventus, Holanda)

16.º: Sergio Agüero (Manchester City, Argentina)

17.º: Roberto Firmino (Liverpool, Inglaterra)

18.º: Antoine Griezmann (Barcelona, França)

19.º: Trent-Alexander Arnold (Liverpool, Inglaterra)

20.º: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, Gabão)

20.º. Dusan Tadic (Ajax, Holanda)

22.º: Heung Min-Son (Tottenham, Coreia do Sul)

23.º: Hugo Lloris (Tottenham, França)

24.º: Marc-André Ter Stegen (Barcelona, Alemanha)

24.º: Kalidou Koulibaly (Nápoles, Senegal)

26.º: Karim Benzema (Real Madrid, França)

26.º: Gerginio Wijnaldum (Liverpool, Holanda)

26.º: Donny Van de Beek (Ajax, Holanda)

28.º: JOÃO FÉLIX (Atlético Madrid, Portugal)

28.º: Marquinhos (PSG, Brasil)

18h02: Digamos que é uma jovial e humorada previsão dos acontecimentos.

17h57: Como qualquer cerimónia que se preze, há passadeira vermelha e, pelos vistos, já começaram a chegar jogadoras e jogadores, todos vestidos de gala.

17h52: Agora, deem as boas-vindas ao provável jogador mais entusiasmante, pelo tanto que promete, aparecido esta década na Holanda. O orquestrador de bola que quase levou o Ajax à final da Liga dos Campeões e que, hoje, está a habituar-se ao meio campo do Barcelona, fica na 11.ª posição.

O aparecimento de Frenkie de Jong confirma, também, uma coisa - é certo que teremos dois portugueses no top-10 da lista da "France Football".

17h48: Esta fase de disparar nomes continua a manter-nos no Manchester City, pois o 12.º lugar pertence a Raheem Sterling, quiçá o jogador inglês que mais rendeu, mostrou, fintou, influenciou, evoluiu e demais verbos elogiosos aplicados no particípio passado ao ano de 2019.

17h45: As 14.ª e 13.ª posição são, respetivamente, de Kevin de Bruyne e Eden Hazard, o extremo e o médio que sustentam o jogo atacante da seleção belga e, a época passada, inspiraram muito do que de bom o Manchester City e o Chelsea fizeram com a bola.

17h40: Altura para um exercício de memória, porque Matthijs de Ligt é o ponto médio da classificação e ficou, na prática, 15 lugares acima de João Félix, que, há semanas, levou a melhor do holandês e venceu o prémio Golden Boy, que distingue o melhor jogador com menos de 21 anos a jogar na Europa - e para o qual também apenas contam os votos de jornalistas.

17h29: Quem, há anos, é o abono de golos do Manchester City acaba na 16.ª posição. Sergio Agüero é o primeiro jogador do Manchester City a surgir na lista e agora é fazer figas para um certo outro jogador do clube só aparecer lá mais para cima da classificação.

17h15: Fora os pés de veludo em que sempre parece caminhar, como se corresse sobre um chão cheio de estilhaços de vidro e não quisesse provocar ruído, Roberto Firmino é bem capaz de ter o sorriso mais encadeante do futebol. Ah, e o 17.º lugar dele, claro.

via GIPHY

17h10: A revista francesa não pára de jorrar nomes cá para fora e a 19.ª posição é de Trent-Alexander Arnold, o provável melhor lateral direito do mundo neste momento, que parece incansável a ir à frente, voltar para trás e repetir o processo no Liverpool. Em 18.º fica Antoine Griezmann, francês que se mudou esta temporada para o Barcelona e já confessou não ser tão natural quanto isso cair no goto das amizades de Messi.

16h50: Para chegar o primeiro terço da classificação, eis Dusan Tadic, o sérvio do Ajax que inspirou os adeptos a inventarem um remake de um clássico de eurodance, dos saudosos anos 90, para lhe darem um cântico.

Empatado com ele na 20.ª posição ficou Pierre-Emerick Aubameyang, o avançado que se continua a multiplicar em golos no Arsenal, apesar de o clube estar com valentes dificuldades em curar a ressaca após ter ingerido, durante 23 pontos, enormes quantidades de convivência com Arsène Wenger.

16h47: Um lugar acima da muralha humana ficou Hugo Lloris, também guarda-redes e capitão do Tottenham que chegou à final da Liga dos Campeões e, agora, é treinado por José Mourinho.

Logo a seguir, na 22.ª posição, ficou Heung Min-Son, avançado sul-coreano, igualmente residente no clube do norte de Londres - e a ligação português continua, pois, de quando em vez, convive com Paulo Bento quando ele o convoca para a seleção da Coreia do Sul.

16h37: As revelações não param. Kalidou Koulibaly, enorme central canhoto do Nápoles, e Marc-André Ter Stegen, o guardião-mor da baliza do Barcelona, ficam empatados no 24.º lugar da lista para a Bola de Ouro.

Em baixo, uma fotografia recente do guarda-redes alemão.

John Greim/Getty

16h31: Não que conte, neste momento, para grande coisa, mas, há pouco, o Observatório de Futebol do CIES (Centro Internacional de Estudos do Desporto) enviou um e-mail às redações para informar de uma conclusão dos seus estudos semanais - não há jogador de campo que, na última década, tenha estado mais minutos em campo, em jogos do campeonato, do que Lionel Messi.

A entidade mostra que o argentino esteve em 83,4% dos minutos jogados pelo Barcelona na La Liga, nos anos 2010. Apenas Steve Mandanda, guarda-redes do Marselha (84,2%) contou mais tempo em campo do que Messi, que chegou aos 28.309 minutos.

16h15: No lote dos 26.º classificados estão Karim Benzema, o francês artilheiro do Real Madrid, e Georgino Wiljnaldum, médio holandês que joga no intenso e pressionante Liverpool, clube que venceu a última Liga dos Campeões e que tem sete jogadores entre os 30 nomeados para o prémio (não há quem tenha mais).

Tudo isto foi escrito, em grande parte, para justificar a presença desta bela foto de família no nosso relato.

Andrew Powell/Getty

16h10: Aí está, uma primeira novidade que nos interessa.

João Félix foi o 28.º melhor jogador do mundo, em 2019, para os jornalistas que votaram na Bola de Ouro. O português, que tem cerca de uma época e meia de futebol sénior jogada na carreira, ficou empatado com o holandês Donnie Van der Beek, do Ajax, e o brasileiro Marquinhos, do PSG.

16h02: Já passam dois minutos da hora, isto não se faz.

15h55: Com o tempo que resta até termos as novidades, há tempo para ver e ouvir Luka Modric contar como olhou para o telemóvel, não conheceu o número e, como tal, não atendeu a chamada que a revista francesa lhe fez, o ano passado, a informar que era o vencedor da Bola de Ouro.

15h45: Ora, boa tarde. Mais um ano, mais uma volta neste cíclico carrossel dos prémios individuais num desporto coletivo em que nada se consegue sem o resto da gente que está em campo. Mas, pronto, isso é outra conversa inconclusiva para se ter. Esta é sobre quem vai suceder a Luka Modric e levar uma Bola de Ouro no avião de volta para casa.

É dia de cerimónia para entregar o prémio que a "France Football" criou em 1956 e que já teve Eusébio da Silva Ferreira (1965) e Luís Figo (2000) a ganharem, antes do faminto Cristiano Ronaldo a conquistar por cinco vezes (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017). O que nos leva ao cerne da questão: será que é esta segunda-feira que ganha uma sexta bola revestida a ouro?

A pergunta aplica-se ao português e ao argentino com quem divide, há uma década, tudo quanto é discussão sobre estas coisas. Lionel Messi também é dono de cinco prémios (2009, 2010, 2011, 2012 e 2015) e os rumores de que está em Paris apenas a fazer tempo para lhe entregarem a sexta começaram na semana passada - emissários da "France Football" já terão ido a Barcelona informá-lo do sucesso iminente e uma suposta lista final do resultado da votação apareceu, misteriosamente, nas redes sociais.

Seja como for, a cerimónia arranca às 19h30 e só lá para as 20h50 saberemos quem foi o melhor jogador de futebol do mundo em 2019 para um júri composto por jornalistas. Até lá, haverá quatro prémios por atribuir:

- Bola de Ouro feminina

- Prémio Yashin (melhor guarda-redes)

- Prémio Kopa (melhor jogador jovem)

Os senhores da "France Football" são muito gentis e, para não nos deixarem de água na boca durante toda uma tarde, às 16h vão começar a divulgar a classificação final dos 30 nomeados para a Bola de Ouro. Vamos a isso.