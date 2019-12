Em direto. Haverá uma sexta Bola de Ouro para um certo alguém?

16h02: Já passam dois minutos da hora, isto não se faz.

15h55: Com o tempo que resta até termos as novidades, há tempo para ver e ouvir Luka Modric contar como olhou para o telemóvel, não conheceu o número e, como tal, não atendeu a chamada que a revista francesa lhe fez, o ano passado, a informar que era o vencedor da Bola de Ouro.

15h45: Ora, boa tarde. Mais um ano, mais uma volta neste cíclico carrossel dos prémios individuais num desporto coletivo em que nada se consegue sem o resto da gente que está em campo. Mas, pronto, isso é outra conversa inconclusiva para se ter. Esta é sobre quem vai suceder a Luka Modric e levar uma Bola de Ouro no avião de volta para casa.

É dia de cerimónia para entregar o prémio que a "France Football" criou em 1956 e que já teve Eusébio da Silva Ferreira (1965) e Luís Figo (2000) a ganharem, antes do faminto Cristiano Ronaldo a conquistar por cinco vezes (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017). O que nos leva ao cerne da questão: será que é esta segunda-feira que ganha uma sexta bola revestida a ouro?

A pergunta aplica-se ao português e ao argentino com quem divide, há uma década, tudo quanto é discussão sobre estas coisas. Lionel Messi também é dono de cinco prémios (2009, 2010, 2011, 2012 e 2015) e os rumores de que está em Paris apenas a fazer tempo para lhe entregarem a sexta começaram na semana passada - emissários da "France Football" já terão ido a Barcelona informá-lo do sucesso iminente e uma suposta lista final do resultado da votação apareceu, misteriosamente, nas redes sociais.

Seja como for, a cerimónia arranca às 19h30 e só lá para as 20h50 saberemos quem foi o melhor jogador de futebol do mundo em 2019 para um júri composto por jornalistas. Até lá, haverá quatro prémios por atribuir:

- Bola de Ouro feminina

- Prémio Yashin (melhor guarda-redes)

- Prémio Kopa (melhor jogador jovem)

Os senhores da "France Football" são muito gentis e, para não nos deixarem de água na boca durante toda uma tarde, às 16h vão começar a divulgar a classificação final dos 30 nomeados para a Bola de Ouro. Vamos a isso.