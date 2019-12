And so it ends. Marco Silva despedido do Everton

"Foi uma noite muito má para nós. Não fomos bons o suficiente."

O par de frases saiu da boca de Marco Silva, há menos de 24 horas, quando saiu de Anfield, o estádio que nem a 15 minutos de caminhada, pelo meio de um bonito parque, dista do recinto do Everton, vergastado por um 5-2 imposto pelo Liverpool que, mesmo poderosíssimo, campeão europeu e intensificado pelo futebol rock 'n' roll do seu treinador, é o pior dos males que pode afetar a vida de quem treina em Goodison Park, do lado de lá desse parque, do lado azul e, historicamente, menos vencedor da cidade.

Sóbrio na voz, impávido nas reações, quase taciturno na postura, o treinador português reagiu à derrota tal como assistira ao atropelamento em curso que a provocou. O quinteto de pancadas aumentou para 27 os golos sofridos em 16 jogos da Premier League, causou a nona derrota no campeonato e afundou na 18.ª posição uma equipa apática, demasiado unidimensional na forma de atacar e permeável a proteger-se dos ataques à profundidade e do ataque aos espaços que protege, no geral.

Há semanas que Marco Silva ouvia e respondia a perguntas sobre rumores, auscultavam-no sobre o futuro, se julgava estar seguro e o que planeava fazer em relação ao jogo da equipa na qual o Everton investiu 119,9 milhões de euros esta época, depois dos 99,8 milhões da temporada anterior.

Até que, esta quarta-feira, a separação confirmou-se.

O clube muito gastou para dar jogadores da estirpe goleadora e fintadora de Richarlison, da passadora de André Gomes, da rematadora de Sigurdsson ou da dominadora do central Yerry Mina. Mas, se ao primeiro ano de convivência, Marco Silva ainda realinhou a equipa para um último terço de época fulminante (8.º lugar), não foi capaz de lhe dar constância e solidez nos quase cinco meses jogados desta temporada - sem João Pedro Sousa, seu ex-adjunto que agora treina o Famalicão -, em que piorou os resultados do clube.

O português acaba ano e meio de Everton com uma percentagem de vitória de 35,8%, pior do que Sam Allardyce (37,5%), Ronald Koeman (38,1%), Roberto Martínez (37,5%) e David Moyes (40,4%), os treinadores que cronologicamente lhe antecederam e, o último, quem é tido e falado como o provável sucessor de quem, agora, poderá não ter vida fácil se quiser arranjar outro emprego em Inglaterra.

Lá chegou em janeiro de 2017, com as chances tão contra ele que não salvar o Hull City da despromoção foi um mal visto com olhos de bem, pelo quão melhorou uma equipa moribunda e elevou as esperanças da manutenção na Premier League até às últimas. Seguiu-se o Wattford, clube com mais dinheiro e condições e ambições de se estabilizar na primeira divisão, onde o sucesso quase imediato o fez, publicamente, flirtar com o Everton sobre uma mudança a meio da época, que desgostou Watford ao ponto de o despedir, quase como castigo.

Chegaria, de facto, ao Everton, no verão de 2018, com a companhia de um forte investimento em compras com a mensagem subliminar que o acompanhava: o clube almeja jogar nas competições europeias e cimentar o hábito de competir, ano a ano, pelos lugares de qualificação.

Com Marco Silva, a equipa chegou a estar perto, embora nunca consistentemente próxima de se estabilizar entre as que competem, sempre, pela Liga Europa. Ou, pelo menos, por aventuras nas taças que lhe permitam perseguir a qualificação por essa via. A terceira aventura do português em clubes da Premier League, mesmo que com contextos diferentes, termina sem sucesso palpável e consensual.