O Chelsea pode voltar a ir às compras em janeiro. Mas isso é bom, ou mau?

Quando Frank Lampard regressou ao Chelsea que nem herói ressuscitado por entre o nevoeiro, já sabia que, apetecendo-lhe omeletes, teria que atirar para a frigideira os ovos que já existiam e nada mais - o clube estava impedido de contratar jogadores nesse verão e no inverno seguinte, proibido, durante uma época, de ir às compras.

Aceitou o cargo, ciente das condições, e congeminou uma equipa pressionante na saída de bola do adversário, a todo o campo, tocadora de bola desde trás, à maneira curta, aproximando os jogadores para abandonar a área em passes curtos, progredindo no campo no princípio de usar referências para deixar, sempre, alguém de frente para a baliza, com bola.

A meio de dezembro, eis o Chelsea em quarto lugar da Premier League, com hipóteses de sobreviver à fase de grupos da Liga dos Campeões e apenas fora da Taça da Liga. Uma prestação não incrível, mas aceitavelmente boa, tendo em conta o contexto dado a Lampard e as expetativas que mirraram por o terem em conta.

O treinador com apenas uma época de experiência no futebol sénior - esteve com o Derby County no Championship, o ano passado -, mais do que confiar nos jogadores que tinha, apostou, consistentemente, em quem menos se esperava, mesmo nestas circunstâncias.

O central Fikayo Tomori, o médio Mason Mount, o extremo Hudson-Odoi e o avançado Tammy Abraham, com os seus 21, 20 e 22 anos, tornaram-se titulares e deram a cada setor da equipa uma amostra do que é contrário ao ADN do Chelsea com Roman Abramovich.

Os miúdos pegaram, renderam (Abraham, por exemplo, leva 12 golos), fixaram raízes na posição e entusiasmam num Chelsea sem alarido de contratações estelares e milionárias, mas, para variar, com coisas pelas quais ansiar no futuro. Até que, neste meio termo de dezembro, o contexto regressou ao passado.

Volta o carrinho de compras

O Chelsea, afinal, vai poder contratar futebolistas a partir de janeiro de 2020, após o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) ter reduzido a suspensão por infração das normas de contratação de menores, anunciou, esta sexta-feira, a instância de recurso.

O clube inglês estava proibido de contratar novos jogadores durante duas janelas de transferências, o que impediu os londrinos de se reforçarem no verão, mas viu agora amenizada pelo TAS a suspensão imposta pela Comissão Arbitral da FIFA no início de maio. "O Chelsea está proibido de registar novos jogadores durante uma janela de recrutamento, que o clube já cumpriu durante a janela de transferências do verão de 2019", refere, em comunicado, o TAS.

O Chelsea foi condenado por ter quebrado 29 vezes a norma relativa à contratação de jogadores com idade inferior a 18 anos. Frank Lampard, apanhado, ou não, de surpresa, sentou-se perante os jornalistas já esta sexta-feira, para antever o jogo contra o Everton (que já não é treinado por Marco Silva), disse que "ainda não pensou" no assunto. "Se houver hipótese de fortalecer o plantel", resumiu, tal será discutido, mas "a sensação tem que ser a certa".

Caindo, portando, a proibição de contratar no clube que, nos últimos 15 anos, tem subido na vida desportiva à base reforço constante da equipa com jogadores de nome, de rendimento provado e milhões de euros no preço, será que o Chelsea vai preservar a postura contida e virada para os jovens?