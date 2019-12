Mourinho de regresso às vitórias com um Son maradoniano

O Tottenham respondeu com autoridade à derrota sofrida a meio da semana em casa do Manchester United, com um goleada ao Burnley por 5-0, num jogo marcado por um golo de costa a costa de Son Heung-min que é desde já candidato a um dos golos do ano.

A equipa de José Mourinho resolveu muito cedo o jogo e aos 9 minutos já vencia por 2-0. Harry Kane fez o primeiro logo aos 5', a passe de Son, e quatro minutos depois Lucas Moura aumentou a vantagem.

O momento do jogo chegou aos 32', com Son a pegar na bola quase na grande área do Tottenham e a iniciar uma cavalgada que só terminou com o 3-0, depois de deixar quase toda a equipa do Burnley para trás - a fazer lembrar certo golo de Diego Maradona.

Na 2.ª parte, os londrinos marcaram por mais duas vezes, aos 54', de novo por Harry Kane, e aos 74', por Sissoko.

Com este resultado, o Tottenham sobe a 5.º à condição, com 23 pontos, os mesmos que o Wolverhampton, que tem, no entanto, menos um jogo.