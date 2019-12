Quatro dias de sonho para Solskjaer: depois do Tottenham, a vitória do United em casa do City

Ole Gunnar Solskjaer será, por esta altura, um homem feliz, mas também descansado. Porque depois de semanas e semanas de críticas ao pobre futebol do Manchester United, o balão de oxigénio chegou em apenas quatro dias, quatro dias que separam as vitórias frente ao Tottenham, na quarta-feira, e este sábado no dérbi de Manchester, em casa do rival City, por 2-1.

Apesar do domínio do City, o United surpreendeu o adversário com uma defesa agressiva e contra-ataques rápidos, colocando-se em vantagem aos 23 minutos, com Marcus Rashford a converter uma grande penalidade cometida por Bernardo Silva.

O português, que esteve apagado e foi substituído poucos minutos após o intervalo, viu ainda mais um golo do United na 1.ª parte, num remate forte de Martial após uma saída rápida dos red devils.

Fiel ao seu ataque apoiado, o City partiu então em busca do golo, mas faltou sempre definição na hora de rematar à baliza e o único golo da equipa da casa surgiu através de Otamendi, de cabeça, na sequência de um canto, já os últimos cinco minutos de jogo.

Com esta derrota, a 4.ª no campeonato, o City fica em 3.º da tabela, atrás do Leicester e já a 14 pontos da liderança sólida do Liverpool, que este sábado voltou a ganhar, 3-0 ao Bournemouth.

Já o United é agora 5.º classificado, logo à frente do Tottenham de José Mourinho.