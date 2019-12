Cruzeiro desce de divisão pela primeira vez em 98 anos de história

Uma derrota por 2-0 frente ao Palmeiras ditou o destino do Cruzeiro, uma das mais tituladas equipas do Brasil, que pela primeira vez em 98 anos de história vai descer de divisão.

A equipa de Belo Horizonte, quatro vezes campeã do Brasil, com os dois últimos títulos em 2013 e 2014, e duas vezes vencedora da Taça Libertadores, venceu apenas sete jogos esta temporada, terminando em 17.º lugar na tabela.

O Cruzeiro era com o Santos, São Paulo e Flamengo uma das equipas que nunca tinha baixado do escalão principal do futebol brasileiro. Além da equipa de Minas Gerais, desceram ainda o CSA, a Chapecoense e o Avaí. Em sentido contrário, subiram o Bragantino, o Sport, o Coritiba e o Atlético-GO.

O final do encontro com o Palmeiras ficou marcado por cenas de violência no Mineirão. Os tumultos foram de tal ordem que o estádio começou a ser evacuado quando ainda faltavam cumprir cinco minutos do encontro.