Messi e o recorde roubado a Ronaldo

No primeiro jogo após receber a 6.ª Bola de Ouro da carreira, Lionel Messi voltou a colocar o seu nome no painel de registos da história do futebol, ao bater o recorde de hat-tricks da La Liga, que pertencia a Cristiano Ronaldo.

O argentino marcou na noite de sábado três dos golos da vitória do Barcelona frente ao Maiorca por 5-2, chegando assim aos 35 hat-tricks na competição, mais um que Cristiano Ronaldo, que os conseguiu, no entanto, em menos tempo que Messi. Os restantes golos dos campeões espanhóis foram marcados por Griezmann e por Luis Suárez, num fantástico pontapé de calcanhar.

A vitória do Barcelona na 16.ª jornada, num jogo de enorme caudal ofensivo e em que os guarda-redes brilharam, permite aos catalães continuar na liderança da La Liga, ainda que com os mesmos pontos que o Real Madrid, que no sábado bateu o Espanyol por 2-0, no Santiago Bernabéu.