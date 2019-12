Fabio Capello teve outra ideia: "Dá-se a Messi uma Bola de Ouro especial, todos os anos, e depois decide-se quem é o melhor sem ele"

Há coisa de um mês, as palavras de Fabio Capello foram esmiuçadas, à letra, com uma filtragem mais fiel que um cão que aguarda pelo regresso do dono a casa, à hora habitual. O treinador italiano disse que Cristiano Ronaldo "não dribla um adversário há três anos", expressão mais própria de uma figura de estilo, no caso seria uma hipérbole, do que ser filtrada como verdade absoluta vinda da opinião de quem, talvez, queria apenas demonstrar um ponto.

Capello analisou, na altura, a evolução do jogo do português, cada vez mais um finalizador de área, especializado em remate e dispensador de muitos toques na bola, cada vez menos um extremo que convidava a bola para um passeio que implicava, outrora, muitas fintas, evasões e pernas de adversários ultrapassadas. O italiano saberia, como a GoalPoint provou, com números, que Ronaldo ainda inventa, em média, uns três dribles por jogo.

O treinador concedeu, esta segunda-feira, uma entrevista ao "Corriere Dello Sport", cuja última questão lhe perguntou se considerava justo a Bola de Ouro ter calhado, pela sexta vez na carreira, no colo de Lionel Messi, em vez de se estrear nas mãos de Virgil Van Dijk.

E Fabio Capello voltou a responder com um estilo hiperbolizante, dando uma sugestão que ilustra a admiração que nutre pelo jogador argentino e principal competidor de Ronaldo, na última década, por prémios individuais: "A solução é simples. Basta colocarem-se de acordo sobre o facto de o Messi estar numa categoria à qual só ele pertence. Não devia competir com os outros. Dêem-lhe uma Bola de Ouro especial todos os anos e, depois, decidimos quem é o melhor sem ele".

O septuagenário (73 anos) técnico, atualmente desempregado após dois anos no Jiangsu Suning, da China, falou, sobretudo, sobre a Série A, virando a agulha das figuras de estilo para a analogia, quando lhe pediram para opinar sobre o que é o futebol bonito.

"Um quadro de Picasso é belo, certo? É uma obra de arte. Mas também o são os quadros de Tiziano e Van Gogh. Contudo, não são iguais. Existe uma diferença entre quem chega à baliza com três passes e quem se aproxima do golo com 24 toques de primeira consecutivos. Ambos são belos, mas têm dificuldades distintas. Com três toques é mais difícil do que com 24, mas, ainda assim, o bom jogo depende dos jogadores", explicou, comparando estilos de jogo a pinturas.