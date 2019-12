Pogba de portas abertas

De acordo com o “Daily Mail”, Paul Pogba mantém aceso o desejo de sair do Manchester United após as novelas com Barcelona e Real Madrid ao longo dos últimos dois anos. Restam 18 meses de contrato ao francês, apesar de o United ter a opção de prolongar o vínculo por mais um ano, até junho de 2022.

O clube tentou uma aproximação para chegar a um novo acordo no último verão mas Pogba não se mostrou interessado em conversar e desde então, segundo o jornal inglês, não tem havido mais contactos relativamente ao tema.

Em público, o treinador Ole Gunnar Solskjaer insiste que o jogador de 26 anos não está à venda. Mas o facto de terem definido como prioridade a contratação de dois médios centrais e um ponta-de-lança nas próximas janelas de mercado indica que o United está a preparar-se para a saída do francês.

Ainda segundo o “Daily Mail”, o clube tem vida a pesar um número de opções para o meio-campo, incluindo Donny van de Beek, do Ajax, ou Saul Niguez, do Atlético de Madrid. Entre os goleadores, a jovem sensação Erling Braut Haaland, do Red Bull Salzburgo, é o alvo número um dos Red Devils.