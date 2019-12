Colocar um jogador em campo, tirá-lo 19 minutos depois e admitir que "precisava de queimar tempo"

Era o minuto 89, o Everton fazia pela vida, muito tempo contara a ganhar em Old Trafford, entretanto o Manchester United já empatara e, com o jogo a entrar na fase em que quem mais precisa de pontos faz figas para que o tempo acelere a pedalada, ainda para mais se for a equipa forasteira, Duncan Ferguson teve uma ideia.

Quis queimar tempo.

Usar uma substituição para cortar o ritmo de encontro - que deveras inclinara o relvado, com o United a insistir, pressionar, rematar e tentar cercar a área contrária -, deixar os seus respirarem e, continuando a teorizar, colocar um futebolista fresco no lugar de um batido pelo cansaço.

Nesse minuto 89, contudo, o painel do quarto árbitro mostrou o número 29, o plano da televisão apressou-se, focou em Moise Kean e foi a tempo de apanhar a cara pasmada, com um quê de incrédulo, do italiano. Ele entrara em campo há 19 minutos, não se queixara de mazelas, estava isento de problemas aparentes.

O avançado caminhou, devagar, relvado fora, nem um esboço de querer cumprimentar Duncan Ferguson enquanto virou logo para longe do banco, em direção ao túnel de acesso aos balneário. À azia de começar um jogo como substituto, juntou a de ser substituído depois de substituir alguém.

E sabemos que o escocês Duncan Ferguson, interinamente a solucionar o problema de falta de treinador do Everton (após o despedimento de Marco Silva), quis, de facto, queimar tempo, porque admitiu o que é raríssimo alguém evidenciar, tão frontalmente - "Não foi devido à prestação do Moise Kean, foi apenas porque precisava de fazer uma substituição para matar um pouco de tempo".

Esticou a justificação ao ponto de se escudar nos "muitos avançados que [tinha] no banco", explicando que havia uma decisão para ser tomada e "não foi nada de pessoal" contra o italiano.

Richarlison e Calvert-Lewin, o brasileiro e o inglês que também são avançados, foram titulares e jogaram até ao fim.