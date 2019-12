"Gostava que o João Félix tivesse mais gasolina na fase final dos jogos"

Tem 20 anos, está recheado de ideias na cabeça e nasceu com capacidade motora, agilidade e pés para as colocar em prática com uma bola sempre à mistura, um clube pagou 126 milhões de euros por essa destreza rara e, finta a finta, passe a passe, decisão em decisão, João Félix cresce, aos poucos, em Madrid.

Está a jogar e a habituar-se ao Atlético treinado por Diego Simeone, o treinador que fez do esforço inegociável bandeira, exige coesão defensiva por cima de tudo e detalha a minúcia até ao máximo quando em causa está aprimorar os jogadores sem a bola.

João Félix, contudo, tem-se destacado, sobretudo, quando convive com a equipa pelo centro do campo e voltou a fazê-lo no sábado, na vitória por 2-0 contra o Osasuna, em que não marcou, mas jogou para arrancar do treinador alguns elogios: "É dos melhores jogadores que temos no plantel. Tem uma criatividade enorme, decide quase sempre bem, é vertical e provoca perigo com a bola nos pés".

Mas, claro, há sempre um mas.

E o "mas" de Simeone focou-se na quebra física que despistou em João Félix, nos últimos minutos das partidas. "Ele tem melhorado, jogo a jogo, mas gostava que tivesse mais gasolina nas fases finais dos jogos", apontou o técnico argentino, que substituiu o português aos 82 minutos.

Este mês, João Félix só esteve em campo durante todo o encontro uma vez, contra o Villarreal, a 6 de dezembro.