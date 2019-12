Não foi um Liverpoolzão, mas vai jogar com o Mengão

Talvez no sofá, quiçá na cama, seja qual tenha sido o conforto a amparar-lhe o corpo na magnificência da suíte, em Doha, com vista para o mar, a mil e muitíssimos quilómetros de distância, Jürgen Klopp vê o Liverpool jogar, em Birmingham, a umas 22 horas e 15 minutos antes de o seu Liverpool, de facto, jogar no Qatar, se bem que atribuir propriedades em cenário tão bipolar, tão aparentemente paradoxal, é complicado.

Um problema de calendário, provocado por tanta competição junta, forçou uma decisão sobre o treinador alemão, que deixou as reservas das reservas cumprirem um dever que lhes é alheio na Taça da Liga inglesa, miúdos que os pais foram buscar ao estádio do Aston Villa, no pós-derrota por 5-0, a quem Klopp, via sms e até se deitar perto da 1h da manhã, gabou “a coragem” na posse de bola que deveria estar a ser tocada pelo peixe graúdo que não poupou para o Mundial de Clubes.

Necessário era perguntar-lhe se queria, mesmo, apostar tudo na prova que se contrabalança entre a sobre e subvalorização (América do Sul ≠ Europa) que os continentes lhe dão, porque senta Mané e Firmino e, dos três estarolas atacantes, apenas sobra Salah e o Liverpool, apesar de mais tempo com bola, de construir e ligar coisas em 60 metros de campo e de o egípcio, entrelinhas, pregar na relva os pés de uma linha defensiva com um passe rasgado para o 1-0 de Keita, não é bem o tal Liverpool de Klopp.

Não há a intensa rotação do costume nas ações, nem os passes longos e rápidos a variar a bola de um lado ao outro, atraindo e fugindo da pressão, tão pouco se vê as jogadas combinadas com poucos toques nos 30 metros mais próximos da baliza dos outros, bom, pois só há Salah, muito apertado quando recebe de costas, com assuntos por resolver com passes de calcanhar (tenta-os, insistentemente) e com Origi e Shaqiri longe dele.

À também ausência de Van Dijk e Trent-Alexander Arnold e a Jordan Henderson, que faz o que pode a central, juntou-se o Monterrey, vindo do México para ser bastante vertical no par de passes após recuperar a bola, ter muita gente a arrastar adversários com corridas apontadas à profundidade e pressionar alto, logo na primeira fase de invenção de coisas do Liverpool, até o empatar, às tantas, com o centésimo golo de Rogelio Funes Mori, que nenhum marcou nos tempos de Benfica.

E, só tarde, muito tarde, os defesas do Monterrey começam a abrandar um pouco a agressividade que injetam nos duelos, o ímpeto com que antecipam supostos últimos passes e a inegociável falta para não deixar virar o adversário, se são batidos por receções orientadas. Até aos 15 minutos finais, foi a plataforma que permitiu aos mexicanos atacarem com transições simples, verticais e que os tiveram mais perto de marcar.

Mas, tardíssimo, com o jogo já molengão e encaminhado para prolongamento, eis que apareceu um traço do genuíno Liverpool de Klopp, na simulação e aceleração de Salah para fugir de dois defesas, segurar a bola e soltar para Arnold, cuja visão deu ao pé um cruzamento rasteiro, mais para o espaço certo era impossível, onde apareceu a leveza de remate de Firmino, que entrou aos 85', marcou aos 91' e impediu, de vez, que o Liverpool pudesse ser eliminado de duas provas em 24 horas.

Com todos em campo, a melhor qualidade per capita da equipa já no campo - a que, perdoem a expressão, safa jogos quando uma equipa não os desembaraça - surgiu o 2-1 que garante uma final antecipada por quase toda a gente.

O Liverpool jogará com o Flamengo de Jorge Jesus no sábado, finalíssima do Mundial de Clubes, para a equipa que a atualidade tem como a melhor da América do Sul se testar contra a melhor equipa a pressionar, contra-pressionar e a sair rápido para o ataque na mais exigente prova de clubes da Europa.

Não foi um Liverpoolzão a ganhar para poder defrontar o Mengão, mas vem aí jogão.