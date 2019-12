O efeito Jesus: Augusto Inácio também vai treinar no Brasil

O efeito Jorge Jesus está aí e há mais um clube brasileiro a apostar num treinador português. Augusto Inácio foi esta quarta-feira apresentado como treinador do Avaí, clube de Florianópolis, no sul do Brasil, que recentemente desceu à série B do Brasileirão, depois de ficar em último lugar na época que terminou agora em dezembro.

De acordo com informação disponibilizada pelo clube nas suas redes sociais, Augusto Inácio será apresentado na quinta-feira.

Aos 64 anos, Augusto Inácio tem nova experiência fora de portas, depois de passagens pelo Qatar, Irão, Angola, Grécia, Roménia e Egito.