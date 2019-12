Depois de Marco Silva, Carlo Ancelotti: o Everton tem novo treinador

O italiano Carlo Ancelotti é o novo treinador do Everton, sucedendo ao português Marco Silva, despedido no início deste mês. É um regresso do técnico de 60 anos à Premier League, onde foi campeão com o Chelsea no início da década. O contrato tem uma duração de quatro anos e meio.

"Este é um clube grande, com uma história rica e adeptos muito apaixonados", sublinhou Ancelotti, que vai assistir este sábado ao encontro entre a sua nova equipa e o Arsenal (que curiosamente apresentou novo treinador na sexta-feira, Mikel Arteta), antes de começar a trabalhar com a equipa no domingo.

Ancelotti, que foi despedido recentemente do Nápoles, frisou ainda na apresentação que há "uma ideia clara da direção para o clube" e essa ideia é "ganhar títulos", algo que o italiano, um dos únicos treinadores com três Ligas dos Campeões no currículo, sabe bem o que é.