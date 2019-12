Mourinho cai perante o seu primeiro amor inglês

Dois golos de Willian ainda na 1.ª parte valeram a vitória do Chelsea em casa do Tottenham, no reencontro entre José Mourinho e Frank Lampard, que o antigo pupilo dominou em toda a linha.

O Chelsea dominou grande parte do jogo, não permitindo ao Tottenham nem um remate enquadrado à baliza de Kepa ao longo dos 90 minutos. O primeiro golo dos blues apareceu logo aos 12 minutos, num remate forte e cruzado de Willian, que marcaria ainda de grande penalidade, a castigar uma falta do guarda-redes Gazzaniga a Marcos Alonso.

Na 2.ª parte, a reação do Tottenham acabou travada pela expulsão de Son, por agressão a Rudiger, um lance com intervenção do VAR. O lance acabou por provocar uma reação lamentável das bancadas do estádio do Tottenham, com o central alemão a queixar-se de insultos racistas, o que levou mesmo a uma intervenção do speaker do estádio.

Ainda que a equipa de Mourinho tenha sempre procurado marcar, foi sempre o Chelsea a criar mais perigo e a derrota deixa o Tottenham em 7.º, com 26 pontos. Já o Chelsea continua no 4.º lugar, com 32 pontos.