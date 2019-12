E vão três portugueses no Brasil: Jesualdo Ferreira é o novo treinador do Santos

Estava, desde o verão, a passar o tempo como comentador do Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), onde tinha um programa de análise de jogo, mais virado para a tática, depois de quatro anos a treinar o Al-Sadd, no Qatar.

Julgou-se que, aos 73 anos, o professor, assim tratado por muita gente, estivesse a preparar-se para estar mais tempo afastado dos relvados e dos treinos, mas dois fenómenos terão precipitado o que este texto vem noticiar - a ida de Jorge Jesus para o Flamengo e o posterior sucesso do treinador no Brasil e na América do Sul.

Porque Jesualdo Ferreira foi confirmado como o novo técnico do Santos, a equipa de Pelé e Neymar, que joga no estado de São Paulo e, esta época, terminou o Brasileirão no segundo lugar, atrás do Mengão de JJ.

O português assinou um contrato até ao fim de 2020 e vai substituir Jorge Sampaoli, argentino que, aos olhos de muitos, orquestrou a equipa que melhor futebol apresentava a par do Flamengo.

O treinador que, década passada, foi tricampeão nacional com o FC Porto, segue o exemplo de Augusto Inácio, contratado na última semana pelo Avaí, clube que desceu à Série B esta temporada. Caso Jorge Jesus se mantenha pelo Rio de Janeiro, haverá três treinadores portugueses a trabalharem no Brasil na próxima época.