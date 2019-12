Como é natal, o Boxing Day está a chegar à cidade

Esta quinta-feira disputa-se o Boxing Day, uma tradição britânica que vem desde 1860 e que enche os estádios de futebol: o dia a seguir ao Natal é feriado oficial e é comemorado com jogos, muitos jogos: Tottenham-Brighton (15h), Bornemouth-Arsenal (15h), Sheffield-Watford (15h), Chelsea-Southampton (15h), Aston Villa-Norwich (15h), Crystal Palace-West Ham (15h), Everton-Burnley (15h), Manchester United-Newcastle (17h30) e o, espera-se, espetacular Leicester-Liverpool (20h)

Mas o que é, na realidade, o Boxing Day?

A origem da tradição

Não é só o cansaço dos jogadores que tem causado desgaste no Boxing Day. A paragem das ligações ferroviárias no dia 26 e o aumentar das distâncias entre as equipas em confronto em plena quadra dedicada à família, quando anteriormente apenas se colocavam frente a frente clubes de cidades próximas entre si, juntam-se ao prato da balança reservado aos ‘contras’. No entanto, a tradição – e aqui tem de se pensar também na defesa do produto, uma vez que se tornou parte integrante e muito importante do mesmo – e as receitas que provêm das transmissões televisivas têm pesado mais.

Mas, de onde vem então a tradição?

A origem do Boxing Day, mesmo sem o futebol como anexo, é alvo de várias teorias. Há diferentes versões e poucas certezas. Uma delas insiste que nasceu do hábito de os padres na Idade Média abrirem no dia 26 – dia de Santo Estevão, primeiro mártir da Igreja Católica, apedrejado até à morte por acreditar em Jesus Cristo – as caixas (box no singular, em inglês) de esmolas recolhidas até aí. Outra confia que era o dia em que os criados do período vitoriano tinham folga, depois de terem servido os senhores no dia de Natal, e aquele em que levavam para casa uma caixa com ofertas e até eventualmente restos de comida. A terceira descreve uma caixa de dinheiro levada pelos grandes velejadores quando se faziam ao mar. A ideia era dar sorte. Em caso de missão bem-sucedida, esta seria aberta e o recheio entregue aos pobres.

O feriado popular e também bancário de dia 26 passou a servir para comer os restos sobrados das refeições das festas, para entregar presentes a parentes distantes e para a caça à raposa, rapidamente proibida. A febre consumista fez com que as lojas passassem a abrir com saldos, e juntaram-se a todo um movimento nacional também os eventos desportivos, como o râguebi, o hipismo e o futebol, filho pródigo da nação.

Esse dia de 26 de dezembro foi também aquele em que se realizou o primeiro encontro competitivo entre clubes. Em 1860, o Sheffield FC, o clube mais antigo do planeta, criado apenas três anos antes e hoje no oitavo escalão do futebol inglês, defrontou e venceu o Hallam FC, atualmente na 10ª divisão, por 2-0. Onze anos depois começava a tradição do Boxing Day no futebol. As quatro divisões inglesas, o resto do Reino Unido (Escócia, Irlanda do Norte e Gales) e as antigas colónias, saíam em peso para os campos para jogar. Os adeptos aplaudiam de pé.

66 golos há 55 anos

A engrandecer a lenda houve jornadas verdadeiramente memoráveis, como a de há 55 anos, aquela que ainda hoje é recorde. Em 1963, marcavam-se 66 golos em 10 jogos (média óbvia de 6,6 por partida), com resultados tão surpreendentes como o 10-1 com que o Fulham brindou o Ipswich, os 6-1 do Burnley ao Manchester United e do Liverpool ao Stoke City, o 2-8 entre West Ham e Blackburn no Boleyn Ground e a goleada do Chelsea na visita a Bloomfield Road e ao Blackpool por 5-1. Até os empates foram gordos: WBA-Tottenham, 4-4; Nottingham Forest-Sheffield United, 3-3; e Wolves-Aston Villa, 3-3. Mais normal o 2-0 com que o Leicester recebeu o Everton e o 3-0 em Hillsborough entre Sheffield Wednesday e Bolton.

Um dia de excessos na First Division, uma vez que ainda não tinha sido criada a Premier League – tal só aconteceria em 1992 –, a cair como uma maravilha na quadra. “Marquei o nono golo. Havia sempre resultados estranhos no Natal. Era algo que simplesmente não se controlava. Podíamos ganhar por muitos, é verdade, mas também perder por muitos”, lembrava Alan Mullery, avançado do Fulham aqui há uns anos, ao jornal “Daily Mail”.

Este texto foi publicado, originalmente, em dezembro de 2018 e atualizado com os jogos que se disputam neste dia 26