Segue em frente, Mourinho

Mesmo que filhós, fatias douradas, sonhos e aletrias, porventura, não constem na fartura natalícia à inglesa, e por mais que futebolistas profissionalmente regrados, em teoria, não se empanturrem durante esta quadra, ter de jogar à bola a meio do dia seguinte ao Natal mexe com qualquer estômago, qualquer emoção, porque ter futebol no Boxing Day implica treinar a dia 25, abandonar famílias por momentos, não ter o mesmo tempo de recato.

É costume, é tradição e, frisa um pouco toda a gente, é hábito ao fim de um tempo, que este ano fez calhar a José Mourinho a fava de ser o primeiro a entrar em campo, contra o metódico, organizado e constante Brighton de Graham Potter, um dos plantéis menos impressionantes da Premier League, no papel, mas que distava apenas três pontos do Tottenham.

Cerrando as três linhas em que se organizava, sem bola, mantendo a última longe da área e fechando os espaços ao meio, o Brighton emperra o jogo atacante do Tottenham, incapaz de ligar jogadas pelo centro e desconectado das ideias sentadas (Lo Celso, Eriksen, Lamela) no banco. Só chega a Kane ou Lucas Moura em bolas levantadas para a profundidade, só acerta uma remate na baliza, só vê o adversário a acertar três e a marcar num deles.

A enlutada ressaca natalícia curou-se, aos poucos, na segunda parte. Os jogadores do Tottenham apertaram na pressão à perda da bola, os centrais empurraram a equipa, retiraram espaço aos primeiros segundos do Brighton pós-ladrão, mas, em posse, a equipa de Mourinho continuava previsível, demasiado honesta no que pretendia fazer.

O ressalto, a carambola e a sorte de uma recarga deram o empate ao pé direito de Kane. Mais importante, foram o incentivo para Mourinho pôr em campo as receções e a apetência para tabelar de um certo argentino, mais a distribuição de ideias com a bola de acompanhamento de um particular dinamarquês. À primeira jogada em que participou, Eriksen rasgou dois passes longos para deixar alguém em vantagem. No fim, Delle Ali marcou.

Tida a vantagem, o treinador português segurou-se à sua versão de Natais passados, tirou Lucas para entrar Dier, quis segurar o resultado pelas características de jogadores e não pelo controlo da bola, deu a iniciativa ao Brighton e, de facto, o Tottenham aguentou-se e ganhou, acabando a defender a área e a baliza em casa própria, deixando o ataque à dos outros para transições rápidas.

Foi a sexta vitória entre nenhum empate e duas derrotas para José Mourinho no seu histórico de Boxing Day, a ressaca da quadra festiva e, para o português, de uma tragédia familiar - admitiu, a minutos do jogo, que o cão da família morreu no dia de Natal e havia que "seguir em frente", como manda a vida. O Tottenham tê-lo-á ajudado com este empurrão, mesmo que as mentes mais engenhosas e criativas da equipa ainda fiquem muito tempo, e muitas vezes, fora de campo.