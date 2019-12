Tottenham: um VAR, dois VAR, dois pontos ao ar (e uma encomenda à Amazon)

O Tottenham, orientado pelo treinador português José Mourinho, empatou hoje 2-2 na casa do lanterna-vermelha Norwich, para a 20.ª jornada da Liga inglesa de futebol, liderada, de forma destacada, pelo Liverpool.

Numa partida em que o videoárbitro (VAR) foi chamado a jogo em duas situações decisivas, anulando um golo ao Norwich e validando uma grande penalidade a favor do Tottenham, Mourinho deixou dois pontos em casa do último.

O bósnio Mario Vrancic, aos 18 minutos, colocou o Norwich a vencer, com uma arrancada pelo corredor central, e ainda antes do intervalo a bola voltaria a entrar na baliza do Tottenham, pelo finlandês Teemu Pukki, mas o lance foi invalidado pelo VAR.

Aos 55 minutos, o Tottenham chegou ao empate, pelo dinamarquês Christian Eriksen, na conversão de um livre direto, mas, aos 61, o Norwich voltou à vantagem, com um autogolo do costa-marfinense Serge Aurier, ‘assistido’ pelo colega Toby Alderweireld.

O Tottenham evitou a derrota através da conversão de uma grande penalidade, por Harry Kane, aos 83 minutos, num lance em que o VAR teve uma vez mais um papel decisivo.

No final o jogo, Mourinho disse o seguinte: "Cometemos os mesmos erros defensivos nas duas partes. Tem sido a nossa sina. Se a Amazon quiser, pode fazer um episódio sobre os nossos erros defensivos e sobre os golos que sofremos. Começámos muito bem, com algumas oportunidades, mas depois sofremos golos muito maus. Na segunda parte estivemos muito bem com bola, criámos, dominámos, mas para ganhar não podemos cometer aqueles erros".

Com este resultado, os ‘spurs’ seguem, provisoriamente, no quinto lugar, a 22 pontos do líder Liverpool e a 13 do Leicester, que venceu por 2-1 em casa do West Ham, com golos do nigeriano Kelechi Iheanacho, aos 40 minutos, e Demarai Gray, que se redimiu, aos 56, do penálti falhado, aos 12. O espanhol Pablo Forrals marcou para os locais, aos 45.

Com menos 10 pontos e mais dois jogos do que o Liverpool, o Leicester segue na segunda posição da Liga inglesa, com 42 pontos, enquanto o West Ham é 17.º, com 19, sendo o primeiro clube acima da linha de despromoção.

Por seu lado, o Everton somou o segundo triunfo consecutivo sob a batuta do treinador italiano Carlo Ancelotti, que substituiu o português Marco Silva, ao vencer por 2-1 em casa do Newcastle.

Calvert-Lewin, com golos aos 13 e 64 minutos, garantiu a conquista dos três pontos para o Everton, que ascendeu provisoriamente ao 10.º lugar, em igualdade pontual com o Newcastle (11.º), que marcou pelo suíço Fabien Schar, aos 56.

Com o internacional português Cédric Soares a titular, o Southampton, que vinha de dois triunfos, empatou 1-1 em casa com o Crystal Palace, que chegou à vantagem por James Tomkins, aos 50 minutos. Daniel Ings empatou, aos 74.

Em igualdade pontual à partida para a jornada, com dois pontos acima da linha de despromoção, o Brighton venceu em casa por 2-0 o Bournemouth, com golos do iraniano Alireza Jahanbakhsh, aos três minutos, e do australiano Aaron Mooy, aos 79.

Ainda na luta pela fuga aos últimos lugares, o Watford venceu em casa por 3-0 o Aston Villa, com golos de Troy Deeney, aos 42 e 67 minutos, este último na conversão de uma grande penalidade, e pelo senegalês Ismaila Sarr, aos 71.

O Watford, do português Domingos Quina, é o 19.º e penúltimo classificado, com 16 pontos, com três de vantagem sobre o lanterna-vermelha Norwich. O Aston Villa é 18.º, com 18.