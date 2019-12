Nos Globe Soccer Awards, houve prémios para todos: Ronaldo, Félix, Jorge Mendes e até Benfica

Cristiano Ronaldo foi este domingo distinguido com o prémio de Futebolista do Ano nos Globe Soccer Awards, que decorre no Dubai. Foi a sexta vez que Cristiano foi distinguido neste âmbito.

Mas a coisa não ficou por aqui ao nível da portugalidade, pois Jorge Mendes foi escolhido Agente do Ano e João Félix considerado a Revelação do Ano. O caminho de ambos cruzou-se quando Félix saiu do Benfica para o Atlético de Madrid, negócio intermediado pelo superagente.

E houve mais, porque o Benfica repartiu o prémio de Academia do Ano com o lendário Ajax.

Outros prémios: Lucy Bronze, eleita Jogadora do Ano; o brasileiro Alisson, considerado o melhor guarda-redes; o antigo futebolista galês Ryan Giggs e o bósnio Miralem Pjanic, que receberam o Prémio Carreira; o alemâo Jürgen Klopp recebeu a distinção de melhor treinador; a francesa Stéphanie Frappart, distinguida como melhor árbitra; e o Liverpool, eleito melhor clube do ano.

Ora, o que são os Globe Soccer Awards?

Em 2010, tiveram lugar os primeiros Globe Soccer Awards, que distinguiam, apenas, as seguintes categorias: agente (Jorge Mendes), diretor desportivo (Miguel Angel Marin, Atlético de Madrid) e um prémio carreira (Adriano Galliani, ex-CEO do AC Milan).

No ano seguinte, foram incluídas as rubricas Jogador do Ano (Ronaldo), Clube do Ano (Barcelona) e os Globe Soccer Awards foram, a partir de então, diversificando as distinções.

OA organização está a cargo da EFAA (Associação Europeia de Agentes de Jogadores) e da ECA (Associação Europeia de Clubes).

Nos restantes prémios, destaque para a inglesa Lucy Bronze, eleita Jogadora do Ano; o brasileiro Alisson, considerado o melhor guarda-redes; o antigo futebolista galês Ryan Giggs e o bósnio Miralem Pjanic, que receberam o Prémio Carreira; o alemâo Jürgen Klopp recebeu a distinção de melhor treinador; a francesa Stéphanie Frappart, distinguida como melhor árbitra; e o Liverpool, eleito melhor clube do ano.