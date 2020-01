City - Everton: o outro Gabriel dos golos

O bíblico Gabriel Jesus manifesta uma atração singular pelo Everton, a quem marcara cinco golos nos encontros anteriores a este, disputado no primeiro dia de janeiro de 2020 e que acabou 2-1, para o City – com um bis, diria que inevitável após esta introdução, de Jesus. Então, o brasileiro leva agora sete golos feitos à equipa de Liverpool que não é o Liverpool, fazendo desta a sua vítima predileta de toda a Premier League.

Posto isto, vamos ao Manchester City - Everton que foi construído mediaticamente como um confronto de treinadores de escolas diferentes, a saber, o idealista Guardiola e o prático Ancelotti, a posse de bola do espanhola contra o contra-ataque do italiano, conhecido, acima de tudo, por se acostumar rapidamente a novas realidades. E o contexto era este: o City, apesar do atraso para o Liverpool e de ocasionais escorregadelas, é uma das formações mais poderosas do planeta; e o Everton despediu há pouco Marco Silva e está a reconstruír-se.

Os números finais ilustram o que aconteceu: 67% de posse para o City, que chutou mais vezes (16-7) e passou a maior parte do tempo no meio-campo do adversário. Com uma defesa a três (Rodrigo, Fernandinho e García) e um meio-campo cheio (Cancelo, Bruyne, Gündogan, Mendy e um ataque talentoso (Mahrez, Gabriel e Foden), os citizens empurraram insistentemente os rivais durante a primeira e segunda partes, apesar de os golos surgirem apenas a partir do minuto 50.

Ficou 2-1, um resultado construído na segunda-parte, com os tais dois golos de Gabriel Jesus, o primeiro após um drible e um remate em arco com assistência do excelente Gundogan, e o segundo numa jogada coletiva à Guardiola finalizada com um tiro de pé esquerdo ao poste direito de Pickford; o golo de Richarlison nasceria de uma péssima decisão de Bravo, que decidiu fazer um passe vertical com muita gente vestida de azul escuro pela frente.